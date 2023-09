ANUNȚ DE LICITAȚIE 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Piata Petru Rares nr.1, Municipiul Bistrita, Piata Petru Rares nr.1, Telefon: 0263213657, 0263215503, Fax: 0263214750, E-mail: [email protected] ; 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publica, in special descrierea și identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Imobil situat in sat Reteag nr.329, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Nasaud,…