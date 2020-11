Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal apreciaza un nivel probabil al deficitului bugetar pentru anul 2020, potrivit metodologiei cash, in jurul valorii de 9,8% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea Ministerului Finantelor Publice, conform opiniei institutiei cu privire la cea de-a treia rectificare a bugetului…

- Consiliul Fiscal apreciaza un nivel probabil al deficitului bugetar pentru anul 2020, potrivit metodologiei cash, in jurul valorii de 9,8% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea Ministerului Finantelor Publice, conform opiniei institutiei cu privire la cea de-a treia rectificare a bugetului…

- Agentia Fitch Rating estimeaza pentru Romania un deficit bugetar de 9,5% din PIB in 2020. Economia Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, iar anul viitor rata somajului ar urma sa atinga un varf de 7,3%, dupa care va scadea usor in 2022, precizeaza hotnews . Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings…

- Totodata, pentru 2021, FMI prognoza un avans de doar 3,9%, fața de 4,6% cat estimeaza in raportul pe octombrie. De altfel, și economia mondiala va inregistra o scadere de 4,4% anul acesta, in contextul efectelor restrictiilor aplicate in pandemie, estimeaza FMI. SURSE: Masca, obligatorie in spațiile…

- Specialistii estimeaza o corectie medie intre 5 si 10% a pretului pentru apartamente,in Romania, in functie de piata/oras, iar pe segmentul de inchirieri, 28% dintre cei chestionati in cadrul unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara estimeaza scaderi atat in mediul rural, cat si in…

- Consiliul Fiscal, condus de academicianul Daniel Daianu, considera ca Romania va avea un deficit de minim 7,5%, care ar putea ajunge chiar pana la 8,6%, in acest an, in ciuda revenirii economice. Institutia afirma ca „razboiul cu COVID-19 nu este terminat”, fiind unul de uzura si ca pot exista „reinchideri”…

- Deficitul bugetar pentru anul 2021 va porni de la 7,5% din PIB, chiar daca economia iși va reveni, arata Consiliul Fiscal. Acest lucru determina prudența in adoptarea masurilor de politica...

- Consiliul Fiscal a emis opinia pe tema celei de-a doua rectificari bugetare din acest an, dupa ce anterior a publicat una preliminara deoarece Ministerului Finanțelor nu a ținut destul proiectul în dezbatere și nu a transmis instituției toate datele necesare. Pentru acest an estimeaza un deficit…