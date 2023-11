In Romania avem „o negare a realitații”, nu se ințelege ca o corecție de amploare, fie și graduala (in cațiva ani), de la peste 6,5% la 3% din PIB, inseamna reducere de venituri susține Consiliul Fiscal intr-o ”Nota-poziție privind restrangerea cheltuielilor publice” - CLICK pentru vizualizarea documentului.Specialiștii CF susțin ca Masurile fiscal-bugetare luate de Guvernul Ciolacu sunt foarte bune și un pas bun in direcția corecției dezechilibrelor adunate in timp in Romania prin diferitele facilitați și optimizari fiscale care au presat Bugetul de stat tot mai mult. In paralel CF constata ca…