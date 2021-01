Consiliul Europei interzice vaccinarea obligatorie împotriva coronavirus Prin Rezoluția nr.2361/2021 din aceasta saptamana, Consiliul Europei a luat o decizie extrem de importanta cu implicații uriașe prin care interzice statelor membre sa faca obligatorie vaccinarea impotriva coronavirusului sau sa utilizeze aceasta pentru discriminarea celor nu sunt vaccinați. „Nimeni NU este discriminat pentru ca nu a fost vaccinat” Textul rezoluției adoptat de Consiliul Europei prevede ca „asigurarea faptului ca cetațenii sunt informați ca vaccinarea NU este obligatorie și ca nimeni nu este presat politic, social sau altfel sa se vaccineze daca nu dorește sa o faca singur”. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

