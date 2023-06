Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp Business, versiunea dedicata companiilor a celei mai populare aplicatii de chat, a depasit pragul de 200 de milioane de utilizatori pe luna, anunta Meta. De la ultimul anunt oficial, din iulie 2020, cand avea 50 de milioane de utilizatori pe luna, numar de utilizatori ai produsului a crescut…

- Meta Quest+ este primul abonament lunar pe care compania americana il va vinde posesorilor castilor sale de realitate virtuala.Acesta va costa 8 dolari pe luna sau 60 de dolari pe an si va putea fi contractat de cei care detin castile Quest Pro, Quest 2 si, cand va intra pe piata, Quest 3.Meta deruleaza…

- Meta Quest+ este primul abonament lunar pe care compania americana il va vinde posesorilor castilor sale de realitate virtuala. Acesta va costa 8 dolari pe luna sau 60 de dolari pe an si va putea fi contractat de cei care detin castile Quest Pro, Quest 2 si, cand va intra pe piata, Quest 3. Meta deruleaza…

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…

- In mod concret, instituția de presa luata in colimatorul CNA este site-ul ACTIVENEWS.RO, care a fost somat deja de trei ori pentru a se prezenta spre a fi judecat și, in mod previzibil, penalizat prin amenzi aplicate. Este reclamat un articol bine documentat și publicat de catre colegii de la ACTIVENEWS,…

- In ultima perioada s-au intensificat acțiunile de phishing in care este folosit numele Poștei Romane. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet. Compania Naționala Poșta Romana s-a confruntat cu un…

- Ca parte a celei mai recente runde de reduceri de locuri de munca anuntat de Meta in martie, compania a inceput miercuri sa concedieze angajati din functii tehnice, transmite CNBC. Angajatii cu experienta tehnica precum experienta utilizatorului, inginerie software, programare grafica si alte roluri…

- Divizia de cercetare a companiei a spus intr-o postare pe blog ca modelul sau Segment Anything, sau SAM, ar putea identifica obiecte in imagini si videoclipuri chiar si in cazurile in care nu a intalnit acele elemente in timpul antrenamentului. Folosind SAM, obiectele pot fi selectate facand clic pe…