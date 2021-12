Stiri pe aceeasi tema

- In urma notificarii transmise de ANVSA, comunicam confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie situata pe str. Prunului din municipiul Fagaraș. Se vor aplica masuri de protecție pe o raza de 3 km, respectiv masuri de supraveghere pe o raza de 10 kilometri. Masuri in zona de protecție (valabile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana luni dimineata, in 13 judete. In Bucuresti, vremea va fi, in general, inchisa, iar cerul va fi noros si conditiile pentru precipitatii mixte…

- Polițiștii și procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București fac, marți, 60 de percheziții in țara intr-un dosar de spalare a banilor și evaziune fiscala,la persoane banuite ar fi comercializat, pe piata interna, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achizitionate din spatiul…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, care este si primar al Sectorului 6, anunta ca reflecteaza la o eventuala demisie din partid, dupa ce formatiunea a decis sa negocieze guvernarea cu PSD. „Ceea ce ma tine este ca fara mine alianta pe Bucuresti s-ar destrama in cateva zile”, afirma primarul,…

- Deputații au votat, miercuri cu 285 de voturi pentru și unul impotriva proiectul de lege care plafoneaza prețurile la energia electrica și gaze. Proiectul a fost dezbatut in regim de urgența la solicitarea PSD și merge la promulgare la presedintele Klaus Ioahnnis astfel incat, schema de ajutor de compensare…

- Un numar de 70 de exemplare din specia Castor fiber urmeaza sa fie capturate din raul Olt, din judetele Sibiu si Brasov, pentru a fi relocate in bazinele superioare ale raurilor Dambovita, Argesel si Raul Targului (judetul Arges), potrivit Agerpres. Potrivit unui ordin al ministrului Mediului…

- Majoritatea PNL-USR PLUS din Consiliul Local Focșani a blocat, inca o data, construcția unei stații electrice in extravilanul Focșaniului, pe strada Militari. Proiectul de hotarare privind documentația PUZ pentru aceasta investiție nu a fost discutat de comisia de specialitate, urmarea fiind ca nu a…