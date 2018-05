Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce zeci de mii de palestinieni au protestat de-a lungul frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, zeci de trupuri neinsufletite au fost conduse marti pe ultimul drum la funeraliile desfasurate in enclava de coasta, relateaza dpa. In total, 60 de oameni au fost ucisi de fortele israeliene…

- Guvernul britanic a cerut marti o ancheta independenta asupra evenimentelor de luni din Fasia Gaza, unde aproape 60 de palestinieni au fost ucisi cu o zi de armata israeliana. Demersul, sustinut si de guvernul german, intervine dupa ce Statele Unite au blocat luni adoptarea unui comunicat al Consiliului…

- Kuweitul a cerut organizarea, marti dimineata, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate asupra situatiei din Orientul Mijlociu, dupa uciderea a zeci de palestinieni de catre militari israelieni, a anuntat luni misiunea diplomatica a acestei tari la ONU, transmite AFP. "Condamnam ceea ce s-a…

- Ambasadoarea Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, la Constanta, ca chestiunea mutarii ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie in concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si, de asemenea, trebuie respectat dreptul international.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca nu a fost informat sau consultat cu privire la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția…

- Statele Unite au blocat adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate ONU in care se facea un apel la calm si se cerea demararea unei anchete privind incidentele violente din timpul protestelor din Fasia Gaza, in urma carora 16 protestatari au fost ucisi de fortele de securitate israeliene.