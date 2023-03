Consiliul de Administrație al Romgaz, la vremuri noi, tot noi ! In contextul crizei energiei, ne-am fi așteptat ca societațile din domeniu sa iși aleaga specialiștii pe spranceana. Astfel, ar fi putut veni in sprijinul consumatorilor și ar fi obținut performanța. Se pare totuși ca sinecurile de partid nu pot fi ținute departe de locurile unde se pot obține bani frumoși, cu munca puțina. Nici Consiliul de Administrație de la Romgaz, nu face excepție. Aici, in locul unor specialiști, au fost numite unele persoane fara o legatura directa cu domeniul Energiei. Vazand probabil ca profitul a crescut, cei de la Romgaz au considerat ca nu le mai trebuie musai specialiști… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

