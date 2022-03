Consiliul Concurenţei: Uleiul de floarea soarelui, mai scump cu 8,7%, în ultimele trei luni Pretul mediu la uleiul de floarea soarelui a crescut cu 8,68% in ultimele trei luni, anunța Consiliului Concurentei, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț fiind de 6,7 lei. Scumpirile pot fi rezultatul razboiului din Ucraina, cel mai mare exportator mondial, si al sanctiunilor impuse Rusiei, precum si al apropierii Sarbatorilor Pascale, considera reprezentanții Consiliului Concurentei. Astfel, de la luna la luna, in intervalul ianuarie – martie 2022, s-a observat o crestere de 3,80%, daca se compara luna ianuarie 2022 cu luna februarie 2022, si o crestere procentuala de 4,70%, in luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu la uleiul de floarea soarelui la 1 litru a ajuns in luna martie la putin peste 9 lei, dupa ce a crescut cu 8,68% in ultimele trei luni, iar scumpirile pot fi rezultatul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor impuse Rusiei, precum si al apropierii Sarbatorilor Pascale, potrivit Consiliului…

- ANPC a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 14-21 martie au fost verificate 103 magazine mari, apartinand lanturilor Mega Image, Carrefour, Lidl, Penny, Profi, Kaufland, Auchan, Selgros, Metro, La Cocos, Supeco, Unicarm, Salajeanca, German Market si Cora. Cele mai frecvente…

- Romanii au cautat cel mai mult, anul trecut, cat costa Coca-Cola, zaharul, bananele, faina si uleiul pe aplicatia Monitorul Preturilor, arata datele furnizate de Consiliul Concurentei, la solicitarea AGERPRES.Monitorul Preturilor este o platforma online prin intermediul careia consumatorii…

- Romanii s-au interesat cel mai mult, anul trecut, cat costa Coca-Cola, zaharul, bananele, faina si uleiul pe aplicatia Monitorul Preturilor, arata datele furnizate de Consiliul Concurentei, la solicitarea AGERPRES. Monitorul Preturilor este o platforma online prin intermediul careia consumatorii pot…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat, in ultimele zece zile, peste 330 de mari magazine si au dat amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei. De asemenea, 68 de unitati au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor. ANPC a transmis, luni,…

- ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca seria de controale la magazinele marilor lanturi de retail a continuat si in ultimele 10 zile. “(…) Avem deja rezultate pozitive. AMRCR, structura asociativa a marilor retaileri, a hotarat sa inceapa o evaluare a pietei si sa demareze, impreuna…

- ANPC continua acțiunile. A controlat peste 300 de magazine in ultimele 10 zile. „A continuat, in același ritm susținut, seria de controale intreprinse de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la magazinele marilor lanțuri de retail, in ultimele 10 zile, in care comunicarea instituției…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a retras de la vanzare un sortiment de pizza congelata marca Dr.Oetker, dupa ce s-a constatat ca acesta prezenta corpuri straine metalice. Produsul este comercializat in marile magazine din țara, precum Carrefour, Kaufland,…