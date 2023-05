Stiri pe aceeasi tema

- TAROM va fi o companie mai mica, dar profitabila, in trei ani de la momentul aprobarii de catre Comisia Europeana a programului de restructurare, pe care noi o asteptam in aceasta vara, cel tarziu la inceputul toamnei, a anuntat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, informeaza…

- La acordul voluntar temporar pentru reducerea prețului laptelui participa 18 dintre cei 23 de procesatori, adica 78%, aceștia inițiind deja renegocierea contractelor cu comercianții, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței.Acceptul a 78% din revanzatori e un pas bun, spune Chirițoiu„Este…

- Comisia economica, industrii si servicii din Senat l-a audiat, luni, pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, presedintele comisiei, Daniel Zamfir (PSD) afirmand ca ar trebui sa isi dea demisia si ca are ”doua bombite sub scaun”. Chiritoiu a precizat despre scandalul insolventei Euroins…

- Bogdan Chiritoiu a declarat in cadrul audierii ca ”ASF a fost creat ca firmele de asigurari sa nu isi ia riscuri pe care nu le pot duce, este un reglementator prudential, cum ar fi BNR-ul, care are grija ca bancile sa nu ramana fara capital”. ”Noi incercam opusul, noi am vrea ca bancile sa aiba…

- Guvernul a aprobat recent Regulamentul privind practicile comerciale neloiale, iar printre prevederi se numara interzicerea mai multor clauze contractuale, stabilindu-se și procedurile de investigare si solutionare a sesizarilor privind practicile neloiale ale marilor comercianti, sustin reprezentantii…

- ”Interesele producatorilor locali si ale fermierilor din lantul de aprovizionare agro-alimentar, dar si cele ale consumatorilor vor fi mai bine protejate prin regulamentul aprobat recent de Guvern. Acesta interzice o serie de clauze contractuale si stabileste procedurile de investigare si solutionare…