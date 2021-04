Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei (CC) a demarat o investigatie pe piata produselor electronice si IT&C din Romania, suspectand ca Samsung s-a inteles cu o serie de retaileri, precum Altex, Flanco si eMag, cu privire la preturile de vanzare ale produselor sale, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta,…

- Consiliul Concurentei deruleaza o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Telekom Romania Communications SA pe piata serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament. Pentru a obtine autorizatie de construire sunt necesare avize de la administratorii/furnizorii…

