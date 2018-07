Consiliul Concurenței a demarat o investigație pe piața imunoglobulinei, instituția suspectand o ințelegere intre mai multe companii. In cadrul investigației au fost efectuate mai multe inspecții inopinate, atat in Romania, cat și in Italia și Belgia. Sunt vizate firmele Biotest Pharma GmbH Germania, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges Mbh Austria, Octapharma S.A.S. Franta, Octapharma AB Suedia, Octapharma (IP) Limited Marea Britanie, CSL Behring Gmbh Germania, Kedrion Spa Italia, Baxter SA Belgia, Baxalta Belgium Manufacturing SA Belgia, Baxter AG Austria. Acestea sunt membre ale Asociatiei…