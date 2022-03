”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata productiei si comercializarii echipamentelor periferice si a consumabilelor intre OKI Europe Limited, prin intermediul sucursalei OKI Europe Limited Poland, si distribuitorul sau General Systems SRL. Autoritatea de concurenta are indicii ca OKI Europe Limited, in calitatea sa de producator, a restrans concurenta prin actiuni de limitare a comercializarii si de fixare a preturilor de revanzare in relatia cu distribuitorul sau”, a informat autoritatea de concurenta. In acest context, Consiliul Concurentei, cu…