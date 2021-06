Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Grupul DKV Mobility si domnul Ovidiu-Ioan Andries intentioneaza sa preia companiile Smart Diesel SRL si Tax Refund SRL”, a anuntat autoritatea de concurenta. Prin intermediul companiilor pe care le controleaza, Ovidiu-Ioan Andries este implicat…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sam Dor Divers SRL intentioneaza sa preia unele active utilizate pentru transarea carnii si productia de semipreparate ce apartin companiei Nic Bac Prod SRL”, a informat autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Vista Bank Romania SA preia Credit Agricole Bank Romania SA”, a informat autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. “In urma analizei,…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Barentz International B.V. intentioneaza sa preia compania Noack & CO GmbH”, a informat autoritatea de concurenta. In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Retailerul Profi, deținut de fondul de investiții Mid Europa, care deține cea mai extinsa rețea de magazine din țara, preia 10 spații comerciale de la Pronto Mobile SRL, toate in București, care funcționeaza ca francize Carrefour Express. Tranzacția este pe cale de a fi avizata de Consiliul Concurenței.…

