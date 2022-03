Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Unilink SA intra in acționariatul companiei Safety Broker de Asigurare SA. In urma acestei tranzacții, Safety Broker de Asigurare SA va fi controlata in comun de catre Unilink SA, Safety Credit SRL și dl. Robert Nița. Unilink, societate de intermediere…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roadhill Automotive SRL intentioneaza sa preia activitatea de comercializare cu amanuntul de autoturisme si autoutilitare usoare (sub 3,5 tone) marca Ford si Hyundai, precum si linia de service multi-marca pentru autoturisme si autoutilitare usoare,…

- “Au trecut aproape doi ani de pandemie, numeroase ordonante de urgenta, restrictii, masuri de stopare a raspandirii virusului, dar si multe schimbari, planuri, strategii de adaptare continua la „noul normal’’. Aceasta perioada tulbure produce in continuare schimbari in tot mai multe industrii, iar turismul…

- Romania, Polonia și Slovacia sunt țarile din Europa Centrala și de Est care in 2021 au raportat o creștere a volumului tranzacțiilor cu active imobiliare, in timp ce piețele din Cehia și Ungaria au inregistrat scaderi fața de anul 2020, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman &…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roca Investments S.A, prin intermediul Colorock13, intentioneaza sa preia compania Sarcom. Colorock13 este o societate vehicul detinuta de Roca Investments”, anunta autoritatea de concurenta. “In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat…

