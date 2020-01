Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roho Healthy Food Investments intentioneaza sa preia Sano Vita, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, vineri, AGERPRES. Roho Healthy Food Investments este parte a fondului american de investitii Highlander Partners.…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Prodal 94 intentioneaza sa preia companiile Lipomin si Carpatina, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta. Prodal 94 SRL are ca obiect...

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Hammerer Aluminium Industries Holding Gmbh din Austria preia compania Hydro Extrusion SRL, in conditiile in care aceasta operatiune este o concentrare...

- Grupul Unilever isi desfasoara activitatea in industria bunurilor de consum, furnizand bunuri din toate segmentele de produse alimentare, produse pentru casa si produse de ingrijire personala, scrie Agerpres. Compania Good People are ca domeniu principal de activitate productia si comercializarea…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Leier ROM SRL preia compania Siceram SA, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, autoritatea de concurenta, potrivit Agerpres.Leier ROM SRL, parte a grupului Leier din Austria, are ca principala activitate fabricarea produselor…

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net, membra a grupului german Phoenix, a unui numar de 33 de farmacii detinute in tara noastra de patru societati. „Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm…

