Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a autorizat marți tranzacția prin care Prodal 94 SRL intenționeaza sa preia companiile Lipomin SA și Carpatina SA, anunța marți autoritatea pentru supervizarea concurenței printr-un comunicat remis MEDIAFAX.Prodal 94 SRL are ca obiect principal de activitate producția…

- Grupul Unilever isi desfasoara activitatea in industria bunurilor de consum, furnizand bunuri din toate segmentele de produse alimentare, produse pentru casa si produse de ingrijire personala, scrie Agerpres. Compania Good People are ca domeniu principal de activitate productia si comercializarea…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care sunt transferate unele active si activitati de la Grupul Rohrer catre Grup Servicii Petroliere (GSP), se arata intr-un comunicat al autoritatii. Potrivit sursei citate, unele companii membre ale grupului GSP (GSP Offshore, Grup Servicii Petroliere…

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net, membra a grupului german Phoenix, a unui numar de 33 de farmacii detinute in tara noastra de patru societati. „Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care IRI Investments, din grupul Ikea, preia unele companii din Romania apartinand grupului Vestas Wind Systems, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta. IRI Investments SRL este o companie de tip holding, detinuta de Ingka Investments B.V.,…

