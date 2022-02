Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Concurentei a sanctionat cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline si alte medicamente derivate din plasma umana, precum si asociatia reprezentativa a sectorului producatorilor de terapii cu proteine plasmatice – PPTA (Belgia) cu amenzi in valoare totala de 353.393.694 lei…

- "Consiliul Concurentei a sanctionat cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline si alte medicamente derivate din plasma umana, precum si asociatia reprezentativa a sectorului producatorilor de terapii cu proteine plasmatice – PPTA (Belgia) cu amenzi in valoare totala de 353.393.694 lei…

- Consiliul Concurenței a constatat ca, in perioada 2015-2018, cinci companii au adoptat o strategie coordonata, care a vizat limitarea si chiar intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobuline, cu scopul de a exercita o presiune asupra autoritatilor de a suspenda taxa clawback pentru medicamentele…

- CNSU a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Ucraina a intrat in zona galbena; Spania, Italia si Franta raman „rosii” Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea prin care s-a actualizat si lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Comitetul…

- Alte 652 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 98 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8-Franța, 6-Marea Britanie, 6-Italia, 4-Romania, 3-Germania, 2-Irlanda, 2-SUA, 2-Ucraina,…

- Israelul a anuntat marti ca a inclus Statele Unite si alte cateva tari pe lista rosie de circa 50 de state spre care sunt interzise calatoriile. Prin aceasta decizie se urmareste limitarea raspandirii variantei Omicron a coronavirusului, transmite AFP. O comisie parlamentara a aprobat propunerea Ministerului…

- Reprezentantii a peste 18 institutii liceale si gimnaziale internationale din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Portugalia, Belgia si Austria ii așteapta sambata atat pe parinți, cat și pe elevi pentru o intalnire virtuala in cadrul evenimentului „Licee si scoli in strainatate Virtual…

- Reprezentantii a peste 18 institutii liceale si gimnaziale internationale din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Portugalia, Belgia si Austria vor discuta, sambata, intre orele 11,00 – 14,00, cu familiile din Romania in cadrul evenimentului ‘Licee si scoli in strainatate Virtual Day’.…