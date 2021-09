Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a caștigat cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. A obținut aproape 1.000 de voturi in plus fața de contracandidatul sau, Ludovic Orban, care a condus partidul pana acum. Cițu a obținut 2878 de voturi, iar Ludovic Orban, 1898 de voturi. Dupa mai mult de…

- La congresul PNL si a anuntat prezenta si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Noul presedinte al Partidului National Liberal va fi ales astazi in cadrul unui congres ce reuneste aproximativ 5000 de liberali din toata tara.Cei doi candidati care "luptaldquo; pentru functia de conducere a PNL sunt…

