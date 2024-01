Consilierul Roxana Iliescu, despre scandalul Danyflor: Imaginea unei administrații care „pute” a incompetență și promisiuni deșarte Condiții improprii pentru caini și bani publici irosiți, sunt doar doua dintre criticile pe care consilierul local Roxana Iliescu le aduce relației dintre Danyflor și Primaria Timișoara. Adapostul de caini sau imaginea unei administrații care «pute» a incompetența și promisiuni deșarte. In urma relatarilor aparute in presa și pe rețelele de socializare, am fost astazi […] Articolul Consilierul Roxana Iliescu, despre scandalul Danyflor: Imaginea unei administrații care „pute” a incompetența și promisiuni deșarte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Cazul „infernului din Danyflor” a atras și o reacție a primarului Dominic Fritz. Pe scurt, acesta spune ca problemele provin de la faptul ca sunt foarte mulți caini, asta și pentru ca Primaria Timișoara este impotriva eutanasierii. Totuși, au loc verificari in cadrul adapostului.

