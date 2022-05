Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a descris exploziile produse miercuri in trei provincii rusesti invecinate cu Ucraina drept karma si razbunare pentru razboiul din tara sa, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailor Podoliak a afirmat, in cadrul unor declaratii televizate, ca negocierile sunt "in desfasurare" cu privire la o potentiala cale catre pace, dar a adaugat ca un subiect sensibil ramane numarul de tari care ar actiona in calitate de garanti de securitate pentru…

- UPDATE – A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese privind logistica si evacuarea civililor, fara a se reusi obtinerea unor intelegeri mai largi, potrivit unui negociator ucrainean,…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE. „Momentan nu se stie cind vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook. {{598471}}Anterior,…

- Ucraina vrea pace si este dispusa sa poarte discutii cu Rusia, inclusiv in legatura cu adoptarea unui statut neutru in privinta NATO, a declarat vineri pentru Reuters un consilier prezidential de la Kiev, Mihailo Podoliak.

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…