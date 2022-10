Stiri pe aceeasi tema

Bombardarea de catre Rusia a mai multor orase luni "ar putea sa fi incalcat" dreptul razboiului si sa reprezinte "crime de razboi", in cazul in care tintele civile "au fost vizate in mod intentionat", avertizeaza marti ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Statele Unite au criticat aspru Rusia si China, acuzandu-le ca actioneaza drept catalizatori pentru Coreea de Nord, protejand tara de sanctiuni mai puternice din partea Consiliului de Securitate al ONU, anunța RADOR.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, considera ca, in Ucraina, intreg blocul NATO lupta impotriva Federației Ruse, care aprovizioneaza Kievul cu arme, informații, antreneaza fortele armate și ajuta la planificarea operațiunilor.

Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat ca solicitarea Ucrainei de aderare rapida in NATO ar trebui sa aiba loc la o data ulterioara.

Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat, duminica, la CBS, ca Statele Unite și aliații sai vor acționa "decisiv" daca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, potrivit Mediafax.

Moscova ar putea anunta chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum "ilegitim" in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Rusia si Ucraina s-au acuzat din nou marti, cu ocazia unei reuniuni a Consiliului de Securitate, ca pun in pericol centrala nucleara de la Zaporojie, in timp ce secretariatul general al ONU le-a cerut sa inceteze orice activitate militara in jurul sitului, potrivit AFP.

Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters, informeaza News.ro.