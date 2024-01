Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a pierdut 363.070 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. 790 de soldați ruși au fost uciși in ultimele 24 de ore.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina:UPDATE…

- Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și lansatoare pentru a fi folosite in razboiul impotriva Ucrainei, dintre care unele au fost lansate de Rusia in Ucraina, a declarat joi Casa Alba, citand informații recent declasificate, scrie Reuters.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național…

- Instantele rusesti au condamnat peste 200 de luptatori ucraineni la pedepse cu inchisoarea de cand Moscova si-a inceput operatiunea militara in Ucraina, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat agentiei de presa de stat RIA, publicat duminica, 31 decembrie, relateaza…

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters.

- Parlamentul ucrainean a inregistrat luni un proiect de lege care ar permite interzicerea activitații Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC), cea afiliata patriarhiei de la Moscova inainte de izbucnirea razboiului, relateaza Reuters . Kievul a acuzat biserica de subminarea unitații Ucrainei și colaboraționism…

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…