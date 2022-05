Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Rusu a anunțat ca in ședința extraordinara a Consiliului Local de saptamana trecuta nu a fost aprobat proiectul de Hotarare privind finanțarea nerambursabila din bugetul Municipiului Brasov a programelor sportive, un proiect inițiat de primarul Coliban. In stilu-i caracteristic, primarul a…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, marti, 19 aprilie 2022, ora 14.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Reinvie proiectul cartierului chinezesc din Craiova? Cartierul de locuinte de pe strada Caracal din municipiul Craiova ar putea prinde din nou viata. Proiectul propus de Olguta Vasilescu in primul sau mandat de primar al Craiovei si promis pana la finele anului 2016 ar avea sanse mari sa se reia, de…

- Saptamana viitoare se anunța ședința de Consiliu Local Baia Mare, iar pe ordinea de zi regasim un proiect de hotarare care a mai fost de doua ori cel puțin pana pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu cate un post…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, a acuzat, astazi, faptul ca a treia organigrama pe care o propune administrația Dominic Fritz ”incalca prevederile Codului Administrativ”. Acesta spune ca este de acord ca primarul sa lucreze cu propria sa echipa, dar ”administrația Fritz a transformat acest proces…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a acuzat ca, in semestrul II, in municipiul Constanta, sunt acordate cu peste 3.000 de burse de merit mai putin si a cerut Consiliului Local sa nu voteze acest proiect de hotarare pe care l-a considerat ilegal, amenintand ca, daca se va intampla acest lucru,…

- Taxa pentru CREȘA la Alba Iulia in 2022. Care este contribuția parinților și costul de intreținere al copiilor in creșe Primaria Alba Iulia a stabilit contribuția parinților cu copii la creșa in acest an, in municipiu și costul lunar de intreținere al acestora. Proiectul intra la aprobare in ședința…

- Municipalitatea a publicat PUZ-ul aferent acestei investitii, beneficiar al documentului fiind firma de constructii a fostului ministru liberal al Transporturilor. Aceasta a semnat un antecontract de vanzare-cumparare pentru terenul din zona Fortus. In zona va fi creat un sens giratoriu. Noul magazin…