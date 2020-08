Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de arta stradala ZidArt propune o noua ediție publicului bacauan. Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul de arta urbana ZidArt se desfașoara in perioada 20 august – 10 septembrie și iși propune sa lanseze un dialog ambițios și extrem de necesar intre artiști și comunitatea locala, pus…

- O strada din comuna Magura a ramas neasfaltata. Unii spun ca din cauza ca se lucreaza la Rezerva de Apa a Bacaului. Consilierul local Talal Hamad din comuna Magura a stat de vorba cu primarul Bacaului, Cosmin Necula, pe aceasta tema. Raspunsul este ca lucrarile la Rezerva de Apa s-au terminat pe acea…

- Problema apei din Bacau ia, din nou, aspectul unei lupte politice. Dupa ce Compania Regionala de Apa, care realizeaza lucrari de modernizare la rezervoarele sale, a inceput sa furnizeze apa cu program in oraș, prefectul de Bacau, Liviu Miroșeanu, i-a cerut, pe un ton imperativ primarului Cosmin Necula…

- Limitarea programului de alimentare cu apa a locuitorilor din municipiul Bacau, in plina pandemie de coronavirus și in plin sezon cald este catalogata de conducerea PNL Bacau drept un act iresponsabil. ”Justificarea pentru aceasta masura o reprezinta punerea in funcțiune a unui nou rezervor in stația…

- Consilierul local Ilie Birzu propune ca absolveții de liceu și de școala generala care au luat media 10 la Bacalaureat si, respectiv, Evaluarea Naționala sa primeasca premii de cate 1.000 de euro din partea Consiliului local Bacau. “Avand in vedere ca anul acesta a fost un an excepțional, iar efortul…

- Marți, 23 iunie, la ora 15:19, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu produs in municipiul Moinești, strada Schelei. Imediat, la fața locului s-au deplasat cinci autospeciale cu apa și spuma, doua…

- Primaria Municipiului Bacau aduce la cunoștința publica introducerea sensului unic pe strada Vulturului cu sensul de mers catre strada Sucevei. Masura a fost dispusa de Poliția Rutiera, “Rugam toți participanții la trafic sa se conformeze noilor reglementari ce urmeaza a fi introduse pentru asigurarea…

- Primaria Municipiului Bacau aduce la cunoștința publica modificarea ce va intra in vigoare in perioada urmatoare privind traficul rutier pe raza municipiului Bacau ca urmare a masurilor dispuse de Poliția Rutiera: • Introducerea sensului unic pe str. Alecu Russo pe tronsonul situat in partea de nord…