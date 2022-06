Stiri pe aceeasi tema

- Dosarele beneficiarilor au fost depuse la Primaria Constanta in perioada 2017 2018 Potrivit proiectului de hotarare care poate fi consultat in sectiunea "documente", este vorba despre trei repartitii Consilierii locali municipali vor adopta in sedinta ordinara din 30 mai, repartizarea unor locuinte…

- Cladirile de pe aeroportul utilitar de la Cioca vor intra in reparații, iar pentru aceasta se vor solicita fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliența, au decis consilierii județeni in cadrul unei ședințe de plen extraordinare. Vizate sunt hangarul, corpul administrativ și aerogara. Consilierii…

- Ședința de plen a Consiliului Județean Timiș a adus in prim plan un proiect de hotarare prin care societatea de drumuri a instituției urma sa primeasca prin incredințare directa administrarea unor drumuri județene. Raul Olajos, de la USR – Plus a fost extrem de nemulțumit de faptul ca strategia de intreținere…

- Consiliul Județean Timiș a caștigat o finanțare pe fonduri europene de aproape 3 milioane de lei pentru o platforma ce va avea rolul de a digitaliza fluxurile de lucru cu beneficiarii și colaboratorii externi. Instituția va introduce plațile online și va arhiva electronic 900.000 de pagini de documente.…

- Consilierii județeni au primit, joi, o veste buna pe care o așteptau de ceva timp. La Centrul de Legume-fructe de la Tomnatic se lucreaza deja la fundația cladirii, iar lucrarile ar putea fi gata intr-un an de zile. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat in ședința de plen a Consiliului…

- La finalul lunii mai, Consiliul Județean Timiș va recepționa lucrarile de reamenajare a secției clinice de urologie și ATI transplant renal de la Spitalul Clinic Județean Timișoara, finanțata din bugetul județului. Urmeaza reabilitarea termica la Casa Austria și dotarea cu centrale termice pe ga pentru…

- Locuințele celor din Slatinița și Sarata vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale. Consilierii vor aproba azi realizarea celor doua SF-uri necesare. Costurile pentru lucrari ar ajunge la aproape 18 milioane de lei. Consilierii locali se vor intruni azi intr-o ședința extraordinara . Pe masa vor…

- Guvernul Romaniei trimite la Timișoara o noua tranșa de bani de la Bugetul de stat, pentru plata sumelor necesare funcționarii serviciului de termoficare a orașului. De aceasta data aproape 20 de milioane de lei ajung in capitala Banatului. La sfarșit de saptamana, Primaria Timișoara și administratorul…