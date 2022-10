Consilierul prezidențial Ligia Deca, cea care a coordonat strategia „Romania educata” a președintelui Klaus Iohannis, este propunerea PNL pentru fotoliul de ministru al Educației, așa cum Sursa Zilei arata inca de la momentul demisiei lui Sorin Cimpeanu. Știre in curs de actualizare. The post Consiliera lui Iohannis, Ligia Deca, propunerea PNL pentru Ministerul Educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .