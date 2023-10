Stiri pe aceeasi tema

- China este un important partener economic si comercial al Romaniei, dar schimburile comerciale bilaterale se caracterizeaza prin cea mai mare debalanta comerciala pe care o inregistreaza Romania la nivelul unei tari, a afirmat miercuri, presedintele CCIB, Iuliu Stocklosa.Camera de Comert si Industrie…

- La sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a avut loc intalnirea președintelui Camerei bucureștene, Iuliu Stocklosa, cu E.S. Olivia Toderean, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Romaniei numit in Republica Araba Egipt, inaintea plecarii la post. La intrevedere…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), cu sprijinul Primariei de sector, a organizat in Aula Carol I din sediul sau istoric Topul firmelor din sectorul 3, pentru a sarbatori performanțele in afaceri ale companiilor din aceasta unitate administrativ-teritoriala. La Gala de inmanare…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), in calitate de partener, a gazduit evenimentul intitulat „3 Seas Initiative – Global Challenges”, organizat de Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) Romania, cu prilejul celui de al VIII-lea Summit al Inițiativei celor…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a primit, in data de 6 septembrie a.c., vizita E.S. dl. Yerlik Ali, Ambasadorul desemnat al Republicii Kazahstan in Romania, in scopul susținerii unui dialog pe tema dinamizarii colaborarii economice bilaterale.

- Dupa 14 ani, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) reia tradiția organizarii etapei pe sector a Topului firmelor din Capitala. Astfel, incepand cu anul acesta, ii așteptam pe laureați la noi acasa, in eleganta și rafinata Aula Carol I din Palatul CCIB pentru a sarbatori impreuna…

- Președintele Camerei de Comerț din București, Iuliu Stocklosa, a fost ales in funcția de Mare Prior General Magistral al Romaniei. Acesta ii urmeaza in funcție lui Dan Vasiliu, care se retrage dupa 20 de ani la conducerea Ordinului Suprem Militar din Ierusalim (OSMTH)”Sambata, 2 septembrie 2023 A.D…

- București, 26 iulie 2023: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a primit, in data de 27 iulie a.c., vizita E.S dna. Safiya Ahmad Nuhu, ambasador al Republicii Federale Nigeria in Romania, in scopul identificarii oportunitaților de promovare și dinamizare a…