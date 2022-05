Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au incercat din nou, joi dimineata, sa ia cu asalt combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol – ultima reduta a rezistentei ucrainene in acest oras-port strategic la Marea Azov – dupa ce miercuri dupa-amiaza au incercat sa patrunda in reteaua de tuneluri de aici, informeaza Agerpres .…

- Seful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, ar fi fost ranit langa Izium, in regiunea Harkov, potrivit publicației Unian. Valeri Gherasimov, 66 de ani, a fost recent trimis in Ucraina de catre Vladimir Putin pentru a impulsiona trupele ruse, puternic demoralizate…

- Trupele ruse au inceput sa ceara ca proprietarii magazinelor din unele localitati pe care militarii Moscovei le-au ocupat in sudul Ucrainei sa renunte la produsele ucrainene si la folosirea monedei nationale grivna, folosind in schimb rubla, a informat vineri administratia militara regionala din Zaporojie,…

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul…

- Statul Major General al Ucrainei a declarat vineri ca fortele rusesti si-au incheiat retragerea din regiunea Sumi din nordul Ucrainei, continuand in acelasi timp sa isi consolideze fortele in estul tarii, potrivit CNN. "Ocupantii rusi si-au retras complet trupele din regiunea Sumi catre Federatia Rusa",…

Trupele rusești au folosit armament greu și au bombardat zonele rezidențiale din Lisichansk.

- Personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, care se afla sub ordinele comandantului fortelor rusesti de acolo, a anunțat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), care a primit informari in acest sens de la Ucraina, potrivit CNN. In același timp, potrivit AIEA,…