- PSD-istul Francisc Albert Torpenyi a anunțat printr-o adresa ca demisioneaza din cadrul Consiliului Local Dej. Adresa redactata de Francisc Albert Torpenyi a fost dezbatuta in aceasta dupa-amiaza in cadrul ședinței ordinare, pe luna ianuarie, a Consiliului Local Dej. Conform documentului, social-democratul…

- Ultima ședința din acest an a Consiliului Local Campina (in cazul in care nu se va impune vreo ședința extraordinara, pe ultima suta de metri) a debutat cu un moment artistic foarte frumos, susținut de formația "Celesta" de la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu", formație coordonata de profesoarele…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul unui consilier local din cadrul Primariei Dej. Este vorba despre TORPENYI FRANCISC ALBERT. ANI a transmis un comunicat de presa in acest sens. „1. TORPENYI FRANCISC ALBERT,…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat marți ca fostul primar din Gherla, Sabo Marius Calin, s-a aflat in stare de incompatiblitate pe vremea cand era consilier local. Potrivit ANI, in perioada 10 iunie 2017 – 27 aprilie 2018, Marius Sabo a exercitat funcția de consilier local simultan cu…

- Emil Busescu, consilier local in comuna argeseana Vladesti, a fost gasit gasit de Agentia Nationala de Integritate in condlict de interese. In primavara, alesul local fusese declarat si in stare de incompatibilitate. Ambele sesizari au legatra cu afacerile inceiate de firma administrata de sotiea acestuia…

- Vasile Nica, fost consilier judetean in Neamt, a fost declarat in stare de incompatibilitate, recent, de catre Agentia Nationala de Integritate. Conform comunicatului de presa emis de ANI, „in perioada exercitarii mandatului de consilier judetean (04 iulie 2016 – 30 martie 2018), o societate comerciala…

- Candidații la funcția de procuror general vor fi intervievați la 28 noiembrie în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Consiliul a admis toate cele patru dosare, dar a solicitat informații suplimentare de la Agenția Naționala de Integritate, Serviciul de Informații…