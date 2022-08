Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca instituția a atacat la Inalta Curte sentința Curții de Apel București, prin care au fost anulate sesizarile de plagiat depuse impotriva premierului Nicolae Ciuca, conform Bihoreanul. Ministrul a declarat, la Oradea, ca Unitatea Executiva pentru Finanțarea…

- Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate de la ultimele alegeri, iar unii politicieni se gandesc deja la candidaturile din 2024. “Avem atatea proiecte in derulare pe infrastructura rutiera din Moldova si atatea probleme nerezolvate, incat nu stiu cum de altii mai au…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat luni ca, prin doua decizii definitive ale Curtii de Apel Bucuresti sunt oprite doua speculatii imobiliare consistente, fiind vorba de Modrogan 1A si de Icoanei 2-8 aprobate de fostul primar Gabriela Firea in ultimele zile de mandat, edilul precizand ca sunt…

- Lovitura de teatru in aceasta dimineața la Tribunalul București, unde are loc un nou termen din procesul in care Mario Iorgulescu e judecat pentru omor, dupa ce, in noaptea de 7/8 septembrie 2019, potrivit anchetatorilor, s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a cocainei și a provocat un accident…

- Președintele Camerei Deputaților a participat la semnarea contractului de finanțare din PNNR pentru Autostrada A7 Moldova și a primului contract de execuție a lotului 2 al tronsonului Buzau – Ploiești. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și directorul CNAIR, Cristian Pistol, au semnat marți,…

- L-am dat afara din PNȚCD pe Terheș in urma cu doua saptamani, pentru ca nu și-a platit cotizația la partid, din lacomie și dispreț pentru membrii partidului. De la acel moment Terheș și-a dat arama pe fața: mincinos, laș, gregar și predispus la fapte penale. Individul a lansat astazi un nou atac inept…

- Consilierul ministrului Transporturilor Catalin Urtoi sustine ca pe autostrada A7 Ploiesti-Pascani lucrarile incep in acest an, iar in cazul autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures “prima lopata” o vom vedea in anul 2024. Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des…

