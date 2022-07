Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca CNAIR trebuie sa gaseasca o solutie juridica pentru finalizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din autostrada A8, el afirmand ca societatea civila nu mai are rabdare si pot aparea nemultumiri majore…

- “Astazi a fost o noua sedinta de progres la CNAIR. Din pacate, proiectantul (Search Corporation) a transmis catre CNAIR cererea de reziliere a contractului de SF + Proiectare pe A13. Din acest moment, singurul proiect aflat intr-un stadiu avansat de maturizare si care poate deveni realizabil in urmatoarele…

- Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic a fost semnat in aprilie 2021 pentru 58 de milioane lei, cu termen de 12 luni pentru SF și 12 luni pentru Proiect Autorizație Construire respectiv Proiect Tehnic de Execuție. Totuși, contractul nu va fi derulat conform calendarului…

- A inceput „acțiunea ambrozia“ la Craiova. Proprietarii care nu iși curața terenurile de ambrozie risca amenzi pentru nerespectarea legii, anunța primarul Olguța Vasilescu. Potrivit edilului, angajații Poliției Locale Craiova au inceput procedurile de identificare și notificare a deținatorilor de terenuri…

- Urtoi a fost prezent, marti , la Buzau la semnarea primului contract de executie pe autostrada A7, afirmand ca a participat si ca reprezentant al Asociatiei Impreuna pentru A8. “In cateva zile vom vedea prima lopata pe A7! Un aport important pentru a avansa cu aceste proiecte l-a avut si societatea…

- Capetele" Autostrazii Unirii Targu Mureș-Targu Neamț, finanțate prin PNRR vor fi lansate in licitație pentru proiectare și execuție in decembrie 2022, conform calendarului promis de conducerea CNAIR parlamentarilor PSD de Iași. La intalnirea convocata in contextul avertismentelor venite atat din partea…

- „Realizarea noului terminal al Aeroportului International Craiova intra in linie dreapta. Megaproiectul Consiliului Judetean Dolj si al Aeroportului International Craiova a intrat, de astazi, intr-o noua etapa. In aceasta dimineata, am participat la evenimentul organizat pentru semnarea contractului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca legea de modificare a Codului de procedura civila contine reglementari legate de Codul civil si a aratat ca titlul actului normativ trebuie sa reflecte continutul, legea in cauza incalcand principiul unicitatii reglementarii in materie, potrivit…