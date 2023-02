Stiri pe aceeasi tema

- Duminica viitoare se va desfașura turul doi al alegerilor prezidențiale din Cipru. Contracandidatul fostului ministru de Externe, Nikos Christodoulides, care a obținut cele mai multe voturi in primul tur al scrutinului, respectiv aproximativ o treime, va fi Andreas Mavroyiannis, susținut de partidul…

- Președintele AUR George Simion a confirmat recent ca a facut un transfer politic controversat, dar cu oarece notorietate, mizand pe faptul ca el va avea o mai mare vizibilitate. „M-am inscris in AUR pentru ca mi-a ajuns!” Ioana- Ramona Bruynseels, fosta candidata din 2019 la alegerile prezidențiale…

- Președintele partidului Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a declarat miercuri, 18 ianuarie, la Prima News TV, ca partidul condus de Marcel Ciolacu nu va castiga alegerile prezidentiale din 2024 decat daca in turul doi se va confrunta cu un candidat nationalist extremist. „PSD nu va castiga…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024. Intrebat daca va intra in cursa prezidentiala, in 2024,…

- Anturajul dictatorului rus Vladimir Putin a inceput pregatirile pentru alegerile prezidențiale din 2024, pornind de la premisa ca acestea vor avea loc la data stabilita și cu participarea actualului șef al Kremlinului, relateaza vineri cotidianul rus Kommersant . Potrivit sursei citate, reprezentanții…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a contestat alegerile de luna trecuta, in care a pierdut in fața rivalului de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, potrivit unei plangeri depuse la tribunalul electoral federal al țarii (TSE), solicitand o "verificare extraordinara" a rezultatelor, informeaza agenția…

- Produsul Intern Brut al UE si al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,2% in trimestrul al treilea fata de trimestrul precedent, tarile membre cu cel mai puternic avans fiind Romania si Cipru, ambele cu o crestere de 1,3%, arata datele publicate marti de Eurostat, transmite Reuters.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Antena 3, ca anul viitor ar trebui sa aiba loc un congres ordinar al partidului, in cadrul caruia sa se decida ca presedintele formatiunii sa nu mai fie in mod obligatoriu si candidatul la alegerile prezidentiale. Fii la curent cu cele…