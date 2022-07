Conservarea faunei în 2022: veverițele cenușii din Marea Britanie vor fi trecute pe anticoncepționale Oamenii de stiinta britanici intentioneaza sa utilizeze un contraceptiv destinat veveritelor cenusii pentru a reduce numarul acestor rozatoare a caror proliferare ameninta existenta speciei nationale, veverita roscata, informeaza luni AFP. Animalul, adus din America de Nord la sfarsitul secolului al XIX-lea pentru a popula proprietati extinse, a intrecut treptat specia engleza si ameninta de asemenea cateva specii de arbori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

