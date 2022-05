Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, joi, la sediul partidului, despre posibilitatea ca Romania sa livreze armament Ucrainei, ca Romania trebuie sa fie pregatita legal, si cu o decizie politica, si de aceea s-au facut aceste deplasari, pentru a oferi mai mult ajutor. „A fost…

- Florin Cițu s-a dus neinvitat la ședința convocata de premierul Nicolae Ciuca cu liderii PNL, la care trebuia sa se discute inlocuirea lui Cițu de la șefia Senatului. Astfel, șefii PNL au fost nevoiți sa amane o astfel de decizie. Florin Cițu a și criticat Guvernul Ciuca, marți, spunand ca viitoarele…

- Romania’s prime minister Nicolae Ciuca stated, on Friday, that the bridge over the Danube, located in the eastern city of Braila, will be completed in December, 2022. “We discussed all the details and the completion date of the project. It is obvious that, although […] the project was supposed to be…

- Ioana Theodoru „Din informațiile pe care le am, pana acum NU avem cetațeni ruși pe care sa-i expulzam”. Este declarația prim-ministrului roman Nicolae Ciuca, de luni, 4 aprilie. Toate celelalte state europene – unele dintre ele nefiind nici macar membre ale UE, ci doar candidate la acest statut, precum…

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, luni, la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta un proiect de lege care sa permita Executivului sa ia decizii rapide atat in privința situației de securitate, cat și in gestionarea crizei refugiaților de razboi din Ucraina. Șeful PSD, Marcel…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Florin Cițu i-a raspuns, luni, liderului PSD, Marcel Ciolacu, la afirmația acestuia conform careia vor fi alegeri anticipate daca PSD iese de la guvernare: „Noi nu am anunțat pe nimeni ca plecam de la guvernare. Susținem toate masurile care ii ajuta pe romani, nu masuri care distrug economia”. Președintele…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Florin Citu ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, insa nu considera ca Romania isi permite sa aiba in momentul de fata alegeri anticipate. „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Sunt si probleme de fond, dar domnul…