CONSECINȚĂ. Încă un biciclist accidentat la Tîrgu Mureș! Ieri, pe podul Mureș din municipiul Tirgu Mureș, a avut loc un accident de circulație in urma caruia inca un biciclist a ajuns la spital. Targumureșeanul Mihai Claudiu a publicat o imagine de la accident, insoțita de un text care reda intocmai situația din urbea noastra. Acesta atrage atenția, facand haz de necaz, asupra gravelor […]

