Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- Lolrelai, fosta concurenta de la „iUmor”, a fost invitata la podcastul Roxanei Nemeș, unde a vorbit despre modul in care iși caștiga banii. Ea scrie și versuri pentru artiști celebri de la noi. A participat la „iUmor”, iar acum e concurenta la „Splash! Vedete la apa”. Lolrelai nu a avut o viața ușoara,…

- In familia lui Valentin Costache, el comanda, iar soția platește. Daca va așteptați ca fotbalistul roman, care joaca pe post de extrema la Rapid București in Liga I, sa fie cel care ”decarteaza” o ieșire in oraș, va inșelați. In ce ipostaze au fost surprinși cei doi de paparazzii celui mai tare site…

- Elena Gheorghe și sora ei, Ana, se iubesc foarte mult. Au o relație aparte și se susțin reciproc in absolut orice fac. Deși nu locuiesc impreuna, se intalnesc foarte de și sunt acolo una pentru cealalta cand au nevoie. Intre frați exista mereu o legatura speciala, iar asta se intampla și cazul Elenei…

- Fiul Lui Ioan Andone nu a avut o construcție atletica nici inainte de casatorie, dar cei aproape patru ani de casnicie par sa-l fi facut sa se ”implineasca” și mai mult. Motivul ar putea avea legatura cu grija pe care i-o poarta soția lui. Priviți in ce ipostaze i-au surprins paparazzii SpyNews.ro!

- Gabi Oprea știe cum sa intre in atenția tuturor! Recent, fostul Ministru al Afacerilor Interne a fost surprins in compania soției sale. Ei bine insa, nu acesta lucru a atras toate privirile, ci dovada de bun simț de care da dovada, indiferent despre cine este vorba. Iata in ce ipostaze au fost surprinși…

- Connect-R, in varsta de 39 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști. A fost casatorit cu Misha și au impreuna o fetița. Chiar și dupa divorț, cei doi au ramas in relații foarte bune, locuind in continuare in aceeași casa. Chiar daca a avut ce și-a dorit, iar cariera muzicala a fost una de…