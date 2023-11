Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a aprobat miercuri o prelungire a bugetului federal de stat, intr-o rara demonstratie de unitate intre partide, prevenind paralizia in trei zile a administratiei americane in apropierea sarbatorii Ziua Recunostintei, relateaza AFP. Dupa aprobarea din Camera Reprezentantilor, marti, Senatul…

- Congresul SUA a aprobat miercuri o prelungire a bugetului federal de stat, intr-o rara demonstratie de unitate intre partide, prevenind paralizia in trei zile a administratiei americane in apropierea sarbatorii Ziua Recunostintei, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor a aprobat marti o prelungire a bugetului federal al statului in speranta de a preveni astfel paralizia in trei zile a administratiei americane, transmite AFP, conform Agerpres.Textul, sustinut de alesii democrati si republicani, trebuie adoptat in Senat pana la miezul noptii,…

- Republicanii din Camera Reprezentantilor a Congresului american au introdus luni un proiect ce prevede alocarea a 14,3 miliarde de dolari pentru Israel prin taierea bugetului agentiei fiscale (Internal Revenue Service, IRS), propunere ce anunta o disputa cu democratii, care controleaza Senatul.Intr-una…

- Romania va trece curand la ora de iarna in 2023, astfel ca ceasurile se vor da inapoi cu o ora, iar noi vom dormi mai mult. Ca in fiecare an, trecerea la ora de iarna se face in ultima duminica din luna octombrie. In noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie, se va face trecerea…

- Un proiect de lege care mentine finantarea guvernului pana la jumatatea lunii noiembrie, dar care nu include niciun ajutor nou pentru Ucraina, a fost aprobat in Senat cu 88 de voturi la 9. Rezolutia de 45 de zile a fost propusa de presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy. Odata promulgata,…

- Statele Unite ale Americii se afla la doar cateva ore de o paralizie a administratiei federale, in lipsa unui vot privind finantarea acesteia, scrie agenția France Presse, potrivit news.ro. Pentru acest scandal, presedintele Joe Biden si republicanii isi atribuie vina reciproc.Prima economie a lumii…