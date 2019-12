Senatul SUA a adoptat joi in unanimitate o rezolutie care recunoaste genocidul armean, dupa ce Camera Reprezentantilor a luat o decizie similara cu o majoritate zdrobitoare, un vot care a provocat furia Turciei, relateaza AFP.



Textul face apel la "comemorarea genocidului armean" si la "respingerea tentativelor (...) de a asocia guvernul american la negarea genocidului armean", in cadrul unei rezolutii nelegislative care a fost anterior blocata de mai multe ori in Senat de aliatii republicani ai presedintelui Donald Trump.



Nimeni nu s-a opus joi adoptarii rezolutiei, propusa…