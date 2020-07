Congresul „Bucurați-vă întotdeauna!” al Martorilor lui Iehova va fi ținut online Intr-o lume in care bucuria este greu de gasit și ușor de pierdut, milioane de Martori ai lui Iehova și invitați de-ai lor din 240 de țari și teritorii „vor asista” la un congres anual in aceasta vara, cu tema: „Bucurați-va intotdeauna!”. Pentru prima data din 1990, Martorii lui Iehova vor ține mult-așteptatul lor congres in mediul online. Congregații, familii și invitați vor urmari online programul congresului pe parcursul lunilor iulie și august 2020. In mod obișnuit, aceste congrese se desfașoara pe stadioane, in arene, in sali de conferința și in alte locații din lumea intreaga. Dl Ionuț Moraru,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

