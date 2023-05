Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut sambata, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Franceze Catherine Colonna, cu prilejul escalei tehnice la Bucuresti a presedintelui Republicii Franceze Emmanuel Macron,…

- Cu ocazia discuțiilor, ministrul francez al afacerilor externe i-a prezentat detaliat omologului roman Bogdan Aurescu rezultatele discuțiilor franco-chineze din cadrul vizitei Președintelui francez in China, cu accent pe poziționarea Chinei fața de razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei.…

- Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, a declarat, marti, seful Guvernului de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, la Bucuresti, la inceputul intrevederii celor doua delegatii guvernamentsale, Agerpres."Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, dar…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, care efectueaza o vizita in Romania. Iohannis si Morawiecki vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor sustine declaratii comune de presa. In cursul diminetii,…

- In cateva ore se implineste un an de cand Vladimir Putin a decis sa ordone trupelor sale sa invadeze Ucraina, convins ca in trei zile va ocupa Kievul. Planul nu a reusit, pentru ca liderul de la Kremlin si-a subestimat adversarul și si-a supraestimat armata. Razboiul a devenit unul de uzura, cu zeci…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Varșovia, dupa summitul NATO in format București 9, ca pentru ca „ajutorul dat de alții sa ajunga in Ucraina”, „credem ca intr-un razboi este important sa faci lucrurile așa cum trebuie”, in contextul in care Romania nu comunica oficial multe informații…

- Senatoarea americana Jeanne Shaheen a declarat pentru PRESShub ca presedintele rus Vladimir Putin a facut, prin invadarea Ucrainei, „cea mai mare greseala strategica de politica externa a unui lider de dupa intrarea lui Hitler in Rusia". Intrebata de PRESShub daca exista posibilitatea ca Statele Unite…