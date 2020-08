Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca acest Congres al PSD este unul doar de imagine, iar schimbarile despre care vorbesc colegii sai sunt doar pentru opinia publica. Buzatu i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa vorbeasca mai cuviincios despre foștii lideri ai PSD și arata ca nu au existat ”tatuci”. ”Eu nu cred ca sunt membri de partid simpli și membri cu moț. Am auzit de la colegii mei care au spus fel și fel de lucuri despre importanța acestui Congres. Eu am fost printre cei care s-au luptat pentru un Congres la termen, sa facem modificari statutare care sa ne pice bine in fața unor alegeri.…