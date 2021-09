Stiri pe aceeasi tema

- Lupta intre Florin Citu si Ludovic Orban pentru sefia PNL va decide viitorul guvernarii, adica refacerea Coalitiei sau un Executiv minoritar cu sprijin parlamentar al PSD. Insa, indiferent de castigator, PNL va fi de luni un partid divizat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca unii presedinti liberali de filiale judetene transmit mesajul ca presedintele Romaniei il sprijina la alegerile interne ale PNL din 25 septembrie pe Florin Citu, el adaugand insa ca, de fapt, Klaus Iohannis nu si-a exprimat sustinerea pentru vreunul…

- Cel de-al 15 Congres UDMR i-a avut prezenți pe Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi mari rivali in lupta pentru președinția Partidului Național Liberal. In discursul sau, Ludovi Orban i-a numit ințelepți pe cei de la UDMR pentru ca nu au alegeri interne. In replica, Kelemen Hunor a spus ca atat el…

- Florin Cițu a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre membrii PNL, in care le vorbește despre mandatul sau pentru Congres. Acesta transmite ca vrea sa devina președintele PNL pentru a crește economia și a moderniza Romania. Dar premierul face o referire și la Ludovic Orban, despre…

- Mircea Hava a fost detronat de la sefia PNL Alba. Alegerile pentru sefia PNL Alba au avut doi candidati. In premiera, Mircea Hava, acum europarlamentar, a avut contracandidat, fostul prim-vicepresedinte Ion Dumitrel și presedinte al Consiliului Judetean Alba. Sedinta a inceput vineri seara, la ora 18,00,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca daca presedintele unei filiale judetene a partidului îsi anunta sustinerea pentru unul dintre candidatii la presedintia PNL, ceilalti membri de partid nu îsi schimba parerea "de pe o zi pe alta"."Cine are convingerea ca poate…

- Florin Cîtu a fost întrebat sâmbata daca are informații legate de acuzațiile lui Ciprian Ciucu privind o posibila fraudare a alegerilor PNL București din partea echipei Violetei Alexandru.“Astazi sunt sigur ca alegerile se vor desfasura în conditii normale si va…

- Tensiunile aparute in interiorul PNL, care iși va alege noul lider la congresul din 25 septembrie, au dus la blocajul unor proiecte din programul de guvernare, a declarat vicepremierul Dan Barna, miercuri, la Digi 24. Referindu-se la campania electorala din cadrul PNL, Barna spune ca „este una vizibila…