Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sarbi din Kosovo au protestat joi, cerand ca guvernul majoritar albanez al țarii sa-și retraga fortele de poliție din nordul țarii, unde este concentrata minoritatea sarba, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Muhammadu Buhari a lansat oficial forajul de țiței in nord-estul Nigeriei, marți, supervizand prima extracție de petrol in cantitați comerciale in statele Bauchi și Gombe, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata ca rezultat al inundatiilor si alunecarilor de teren in estul Republicii Democrate Congo, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un jurnalist cunoscut a fost arestat in Senegal, pentru acuzatii ca ar fi distribuit informatii care ar putea dauna securitatii tarii, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Autoritațile moldovene sunt pregatite sa anunte mobilizarea in țara, daca va aparea o astfel de necesitate, a declarat ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in direct la TVR Moldova, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Forțele armate ale Ucrainei au avansat aproximativ 55 km in ultimele doua saptamani, intr-o contraofensiva impotriva forțelor rusesti din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, a declarat joi un general ucrainean, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia dispune de fonduri pentru a sprijini patru regiuni ucrainene pe care președintele Vladimir Putin a inceput sa le anexeze saptamana trecuta, iar aceste fonduri fac parte din bugetul țarii, a declarat ministrul de finanțe, Anton Siluanov, in fața Parlamentului, scrie Rador. Fii la curent…

- Alegatorii din Bosnia-Hertegovina sunt chemati duminica la urne, pentru un scrutin legislativ, in mijlocul unei crize existentiale in care divizarile etnice ameninta mai mult ca oricand integritatea fostei republici iugoslave, la aproape treizeci de ani dupa un sangeros conflict intercomunitar, noteaza…