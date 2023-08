Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt luptatori antiregim au fost ucisi in noaptea de duminica spre luni in urma unor atacuri aeriene ruse asupra unei zone rebele din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP."Avioane de lupta rusesti au efectuat lovituri aeriene la…

- Bilantul atacului comis joi seara de gruparea Stat Islamic (SI) asupra unui autobuz al armatei in estul Siriei a crescut la 33 de soldati ucisi, potrivit noilor date furnizate sambata de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP.

- O racheta rusa a lovit joi seara un hotel din orasul ucrainean Zaporojie, provocand moartea unei persoane si ranirea altor 14, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters.Politia nationala a declarat ca o racheta Iskander a lovit orasul la ora locala 19:20, conform News.ro. "Zaporojie.…

- Numarul centrelor pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii inchise in urma controalelor autoritatilor a ajuns la 30, sambata, in cazul altor 36 de astfel... The post Controalele comisiilor fac alte 30 de „victime” in țara. Altor 36 de centre pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau…

- Aviatia americana a efectuat un atac cu drone in data de 7 iulie, care l-a ucis pe un lider ISIS in estul Siriei, a anuntat duminica CENTCOM, Comandamentul Central al SUA, relateaza Reuters, potrivit news.ro.CENTCOM precizeaza ca in atac au fost folosite aceleasi drone MQ-9 care „ceva mai devreme…

- Aproximativ 25.000 de persoane au fost sterilizate in Japonia, intre 1948 și 1996, in baza unei legi menite sa evite reproducerea celor considerați „inferiori”, deseori procedura fiind realizata fara acordul pacienților printre care s-au aflat și doi copii de numai noua ani, arata un raport comandat…

- Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei in primele ore ale zilei de joi a facut trei morti, printre care doi copii, au anuntat primarul orasului Kiev, Vitali Kliciko, si autoritatile militare, noteaza AFP. „Trei persoane au murit si patru au fost ranite in districtul Desnianskii”, a scris administratia…

