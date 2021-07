Confruntări în estul Ucrainei: Doi militari ucişi şi patru răniţi Doi militari ucraineni au fost ucisi si alti patru raniti de focuri de arma trase de catre combatanti separatisti pro-rusi in regiunea Donetk, estul Ucrainei, teatrul unui razboi din 2014, a declarat luni armata ucraineana, relateaza AFP. Serviciul de presa al armatei ucrainene in regiune a declarat pe Facebook ca separatistii au tras de sase ori in ultimele 24 de ore asupra pozitiilor fortelor de la Kiev, folosind mitraliere si lansatoare de grenade. Un medic militar in varsta de 59 de ani a decedat din cauza ranilor, a precizat unitatea sa militara. Un soldat ranit a fost spitalizat, dar viata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

