- Totul a inceput de cand Veronica a luat decizia de a scoate o piesa alaturi de Raffaelo. Viorel a fost deranjat de acest lucru, dar ce l-a suparat cel mai tare a fost ca Vulpița a imbracat, fara știrea lui, o rochie de mireasa. „El e suparat ca m-am imbracat in rochie de mireasa in videoclipul meu”,…

- ”Razboiul” dintre Vulpița și Jador nu pare sa se incheie prea curand. Cei doi se lupta ”cot la cot” pentru primul loc in topul preferințelor, dar doar unul singur va fi. Acum este Vulpița cu teaserul la noua sa piesa care a fost lansata in aceasta seara.

- Dupa ce soția lui a facut senzație pe Internet și a reușit sa rupa toate topurile cu o singura melodie, Viorel a venit tare din urma. Extrem de increzator, soțul Vulpiței a susținut inca de la inceput ca va ajunge pe locul 1 și s-a ținut de cuvant. Iata ce mesaj are Culița Sterp pentru acesta!

- Viorel a vrut sa afle si el ce gust are succesul in plan muzical. Asa ca, atunci cand a primit propunerea de a canta o melodie cu Maria Constantin, sotul Vulpitei nu avea cum sa refuze. Viorel și Maria Constantin canta la Star Matinal melodia ”Sa se auda in Romania”.

- Cand vine vorba de cumparaturi, Jador nu uita de stilul care il face de fiecare data remarcat, dar are grija și de sanatatea sa. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe celebrul manelist intr-un supermarket din București.

- Andrei Leonte iși doneaza ziua de naștere printr-un teledon inedit. Artistul va serba ziua de maine, 25 martie, cand implinește 31 de ani, strangand fonduri pentru lupta impotriva noului coronavirus. Andrei Leonte a pregatit o noua surpriza de ziua lui. Astfel, el planuiește sa stea, din autoizolare,…

- Artistul Smiley a postat pe Instagram o fotografie care a strans peste 6.500 de aprecieri in doar 30 de minute.Smiley le-a transmis fanilor sai ca aseara a revenit in tara din America si ca este in autoizolare."Bine va regasesc. Aseara am aterizat. Direct la autoizolare. Nu va las eu singuri in izolare.…

- Pentru ca e Ziua Indragostitilor si stim cu totii ca dragostea trece prin stomac, Veronica si Viorel au avut parte de o surpriza delicioasa. Direct de la restaurantul lui, Dima Trofim a venit cu cea mai buna corabie plina cu sushi!