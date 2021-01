Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, a confirmat marti ca administratia Joe Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian, cu conditia ca Teheranul sa-si respecte din nou angajamentele, solicitand in acelasi timp un acord mai durabil, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Janet Yellen, persoana propusa de presedintele SUA, Joe Biden, pentru postul de secretar al Trezoreriei, ii va indemna marti pe parlamentarii americani sa actioneze la scara mare cand vine vorba de urmatorul pachet de relansare si sa amane pentru mai tarziu preocuparile privind deficitul, informeaza…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Antony Blinken, nominalizat luni de presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru functia de secretar de stat in viitorul guvern de la Washington, este francofon si pasionat de chitara, remarca AFP. Consilier al lui Biden de multa vreme, viitorul sef al diplomatiei americane are tendinte interventioniste…

- Președintele american Donald Trump a aprobat procesul de tranziție spre viitoarea administrație democrata, dupa ce inițial a contestat victoria in alegeri a contracandidatului sau, Joe Biden, transmit...

- Președintele ales Joe Biden a anunțat luni o noua runda de numiri în viitorul sau guvern, cea mai importanta fiind funcția secretarului de stat Antony Blinken, care va fi responsabil începând cu 20 ianuarie de conducerea diplomației SUA, potrivit AFP.Fostul secretar de stat…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, este asteptat sa il aleaga pe vechiul sau consilier si veteran al diplomatiei americane Antony Blinken drept secretar de stat in administratia pe care o va conduce dupa 20 ianuarie, potrivit mai multor publicatii americane.

