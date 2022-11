Stiri pe aceeasi tema

- Andrei și Inga au mers la Chișinau in city break. Producția s-a gandit ca cei doi sa mearga in Republica Moldova, unul dintre motive fiind acela ca Inga nu a mai auzit vești de la familie de cand a intrat in casa Mireasa.

- In ultimele zile, Vlad, fiul Simonei Gherghe s-a confruntat cu probleme de sanatate. Prezentatoarea TV l-a fotografiat in timp ce facea aerosoli și le-a marturisit internauților ca ii este greu sa-și vada copilul așa.

- Andrei a fost macinat de gelozie și i-a adus Ingai o serie de acuzații, confirmand ca Inga s-a uitat la DJ la petrecerea care a avut loc in weekend. In urma acestor acuzații pe care Andrei i le-a adus, concurenta a susținut faptul ca este din ce in ce mai nesigura de relația lor. Cei doi concurenți…

- In ediția din data de 26 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Raluca și Alex au vorbit despre viitorul in doi. Proaspatul cuplu inainteaza repede, dupa cum ara discuțiile celor doi. Iata ce au discutat cei doi despre copii.

- Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai indragite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au casatorit in cadrul competiției, lucru care a dat multora de ințeles ca relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat insa ca dragostea a izbandit, iar in…

- Yana și Andrei, foștii concurneți ai sezonului 5 Mireasa, sunt intr-o perioada incerta. Dupa ce au anunțat pe live ca s-au desparțit și și-au șters pozele de pe rețelele sociale, cei doi s-au filmat vorbind unul cu altul cu apelativele: „Iubito” și „Iubitule”, fapt care duce cu gandul la impacare.

- Medicul Mihai Craiu atrage atenția cu privire la produsele așa zise „naturale”. Acestea pot conține substanțe chimice care „pot avea efecte adverse asupra copiilor, efecte care sunt mai mari decat cele generate asupra adulților”. „`Peste 10.000 de substanțe chimice sunt autorizate pentru a…