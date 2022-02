Conflict Rusia-Ucraina: Moody’s spune că prețurile globale ale petrolului și gazelor naturale ar putea înregistra o creștere bruscă India importa aproximativ 85% din necesarul de țiței și aproximativ jumatate din necesarul de gaze naturale. In timp ce țițeiul importat este transformat in combustibili precum benzina și motorina, gazul este folosit ca GNC in automobile și combustibil in fabrici. Intr-o declarație, Moody’s a precizat ca emitenții sai cotați din Asia-Pacific au o expunere directa […] The post Conflict Rusia-Ucraina: Moody’s spune ca prețurile globale ale petrolului și gazelor naturale ar putea inregistra o creștere brusca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

